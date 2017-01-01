  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Кардіологи не змогли встановити стан Насірова – адвокат

    • Сьогодні, 18:15
    • Розсилка
    Роман Насіров
    Роман Насіров

    В Інституті кардіології ім. Стражеска не змогли встановити стан глави ДФС Романа Насірова

    Адвокат глави ДФС Романа Насірова Олександр Лисак заявляє, що в Інституті кардіології ім. Стражеска не змогли надати висновок щодо стану і діагнозу його підзахисного, оскільки його привезли без медичної документації з лікарні «Феофанія», де він лікувався раніше.

    «Комісія прийшла до висновку, що встановити діагноз неможливо, оскільки відсутні документи з закладу, де він перебував», - сказав Лисак по завершенні медичного огляду в Інституті кардіології.

    Адвокат також заявив, що лікарі не змогли надати висновок щодо можливості Насірова брати участь у судових діях.

    За словами Лисака, фахівці заявили, що це компетенція судово-медичних експертів.

    Водночас адвокат зазначив, що судово-медична експертиза займає тривалий час. «Це проводиться не за одну добу», - сказав він.

    Адвокат припустив, що Насірова повезуть назад до «Феофанії».

    Він також заявляє, що медичний огляд в Інституті кардіології не передбачений процесуальними документами.

    Нагадаємо, як повідомляв «Главком», 4 березня Романа Насірова вивезли з території клінічної лікарні «Феофанія» для проведення об’єктивної оцінки його стану здоров’я. Однак на території Інституту кардіології імені Стражеска деякі народні обранці впродовж двох годин блокували вхід до реанімаційного відділення.

    О 13:00 голову ДФС доправили на обстеження.

    Раніше сам Насіров заявив, що готовий йти до суду, але пізніше.

    Усі подробиці гучної справи навколо Романа насірова ви можете знайти за цим посиланням.

    ДФС НАБУ Роман Насіров
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ