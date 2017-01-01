Кардіологи не змогли встановити стан Насірова – адвокат

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Роман Насіров

В Інституті кардіології ім. Стражеска не змогли встановити стан глави ДФС Романа Насірова

Адвокат глави ДФС Романа Насірова Олександр Лисак заявляє, що в Інституті кардіології ім. Стражеска не змогли надати висновок щодо стану і діагнозу його підзахисного, оскільки його привезли без медичної документації з лікарні «Феофанія», де він лікувався раніше.

«Комісія прийшла до висновку, що встановити діагноз неможливо, оскільки відсутні документи з закладу, де він перебував», - сказав Лисак по завершенні медичного огляду в Інституті кардіології.

Адвокат також заявив, що лікарі не змогли надати висновок щодо можливості Насірова брати участь у судових діях.

За словами Лисака, фахівці заявили, що це компетенція судово-медичних експертів.

Водночас адвокат зазначив, що судово-медична експертиза займає тривалий час. «Це проводиться не за одну добу», - сказав він.

Адвокат припустив, що Насірова повезуть назад до «Феофанії».

Він також заявляє, що медичний огляд в Інституті кардіології не передбачений процесуальними документами.

Нагадаємо, як повідомляв «Главком», 4 березня Романа Насірова вивезли з території клінічної лікарні «Феофанія» для проведення об’єктивної оцінки його стану здоров’я. Однак на території Інституту кардіології імені Стражеска деякі народні обранці впродовж двох годин блокували вхід до реанімаційного відділення.

О 13:00 голову ДФС доправили на обстеження.

Раніше сам Насіров заявив, що готовий йти до суду, але пізніше.

Усі подробиці гучної справи навколо Романа насірова ви можете знайти за цим посиланням.