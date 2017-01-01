Київрада зобов’язала ресторани і магазини перейти на українську мову

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Акція на підтримку української мови

Це рішення підтримав 91 депутат Київради

Сьогодні, 20 квітня, Київська міська рада підтримала у першому читанні проект рішення «Про подолання наслідків совєцької окупації в мовній царині». За це рішення проголосував 91 депутат. Про це повідомляє прес-служба Київради.

Відповідним документом пропонується встановити, що в Києві мовою роботи, діловодства і документації органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій комунальної форми власності є державна мова — українська. Також прописано, що всі рекламні оголошення, вивіски, плакати, афіші, повідомлення та інші форми аудіо- та візуальної рекламної продукції мають бути написані українською або іншою мовою з обов'язковим зазначенням їх перекладу чи транслітерації.

«Також відповідний проект рішення покликаний чітко окреслити, що всі послуги в сфері обслуговування в столиці — спілкування з клієнтами, меню в закладах громадського харчування тощо, першочергово повинно здійснюватися українською мовою. Переходити на іноземну мову варто лише тоді, коли клієнт сам про це попросить. Це рішення носитиме рекомендаційний характер і покликане відновити історичну справедливість щодо нашої мови, яка століттями пригнічувалася», — повідомив депутат Київради Юрій Сиротюк, який є суб'єктом подання відповідного рішення.

«Я вважаю, що це абсолютно правильна ініціатива, і як громадянин, я хочу щоб до мене зверталися українською мовою і пропонували меню рідною мовою. Але якщо ми вже взялися за цю проблему, то треба вирішувати її системно, у відповідності з усіма юридичними нормами. Необхідно також прописати конкретні механізми його реалізації», - зазначив заступник міського голови — секретар Київради Володимир Прокопів.

Нагадаємо, сьогодні під будівлею Київської міської ради ВО «Свобода» та «Правий сектор» провели акцію на підтримку української мови, повідомляє кореспондент «Главкома».

Біля адмінбудівлі зібралося близько 100 людей, які вирішили підтримати ініціативу із впровадження української мови у сфері обслуговування.