Через обвал Шулявського мосту в Києві зміниться маршрут п'яти тролейбусів

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Збільшено кількість вагонів на трамвайному маршруті №3 Борщагівської лінії швидкісного трамвая

У зв’язку з обвалом Шулявського мосту вносяться зміни в роботу тролейбусів маршрутів №№ 7,22,27,30,42. Про це повідомили у прес-службі «Київпастрансу».

Тролейбусний маршрут №7 «вул. Чорнобильська - ст.м.Шулявська» подовжено до Повітрофлотського шляхопроводу.

Тролейбусний маршрут №22 «вул.Ольжича - Аеропорт «Київ» організовано на двох ділянках: від вул.Ольжича до вул.Дегтярівської; від Міжнародного аеропорту «Київ» до Індустріального шляхопроводу;

Тролейбусний маршрут №30 «вул.Милославська - вул.Кадетський Гай» організовується на двох ділянках: від вул.Милославської до вул.Дегтярівської, від вул.Кадетський Гай до Індустріального шляхопроводу;

Тролейбусний маршрут №27 «Залізнична станція «Київ-Волинський» - ст.м.Петрівка» організовується на двох ділянках: від ст.м.«Петрівка» до вул.Дегтярівської, від Залізничної станції Київ-Волинський до Індустріального шляхопроводу;

Тролейбусний маршрут №42 «Ст.м. «Либідська - вул.Дегтярівська» курсуватиме до Індустріального шляхопроводу.

Також, збільшено кількість вагонів на трамвайному маршруті № 3 Борщагівської лінії швидкісного трамвая.

Нагадаємо, у Києві ввечері в понеділок, 27 лютого, обвалився міст на Шулявському шляхопроводі.

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що міст, що обвалився на Шулявському шляхопроводі, не був аварійним.