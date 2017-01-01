На Одещині під час риболовлі втопились троє чоловіків

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Рибалки

Внаслідок дощів та підвищення температури повітря товщина льоду значно зменшилась

Вчора, 24 лютого, у селі Надлиманське в Дністровському лимані на Одещині під час риболовлі провалилися під кригу та потонули троє рибаків. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

На відстані понад 400 м від берега перебувало ще п’ять осіб. До прибуття рятувальників троє з них самостійно вибралися до берега, ще двоє - після прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.

Всього протягом дня на риболовлі перебувало близько 100 осіб.

«На місці події працювало відділення 30-ї Державної пожежно-рятувальної частини, також додатково залучалось відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення з катером на повітряній подушці МАРС-700», - повідомили у ДСНС.

Тіла трьох загиблих чоловіків згодом вийняли з води

Ймовірно причинами трагічної події стало значне підвищення температури до 15о тепла та тривалі дощі, які пройшли на передодні, що призвело до танення та зменшення товщі криги.

Як повідомляв «Главком», 23 лютого у Кривому Розі рибалки провалились під лід: врятували лише одного, другий чоловік загинув.