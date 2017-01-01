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    Кіпр готовий прийняти на відпочинок дітей із зони АТО

    • Сьогодні, 21:35
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    Міністр освіти і культури Республіки Кіпр Костас Кадіс
    Міністр освіти і культури Республіки Кіпр Костас Кадіс

    Кіпрська сторона очікує дітей із зони АТО на літній період у дитячих таборах міністерства освіти і культури

    Міністр освіти і культури Республіки Кіпр Костас Кадіс висловив готовність кіпрської сторони прийняти дітей із зони АТО на літній період у дитячих таборах міністерства, яке він очолює.

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    Про це йшлося під час зустрічі міністра освіти і науки України Лілії Гриневич з Кадісом 21 березня, що проходила в рамках робочого візиту Лілії Гриневич до Республіки Кіпр, повідомляє прес-центр Кабміну.

    Міністри також обговорили стан та перспективи українсько-кіпрської співпраці в галузі освіти, зокрема підготовку до підписання угоди про взаємне визнання документів про освіту і наукові ступені.

    Також Гриневич та Кадіс обговорили практику запровадження подвійних дипломів, яка на сьогодні існує у співпраці з іншими європейськими країнами.

    До слова, сьогодні з’явилась інформація, що у дитсадку на Львівщині отруїлося дев’ятеро дітей, відкрито кримінальну справу.

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