Кіпр готовий прийняти на відпочинок дітей із зони АТО
- Сьогодні, 21:35
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Кіпрська сторона очікує дітей із зони АТО на літній період у дитячих таборах міністерства освіти і культури
Міністр освіти і культури Республіки Кіпр Костас Кадіс висловив готовність кіпрської сторони прийняти дітей із зони АТО на літній період у дитячих таборах міністерства, яке він очолює.
Про це йшлося під час зустрічі міністра освіти і науки України Лілії Гриневич з Кадісом 21 березня, що проходила в рамках робочого візиту Лілії Гриневич до Республіки Кіпр, повідомляє прес-центр Кабміну.
Міністри також обговорили стан та перспективи українсько-кіпрської співпраці в галузі освіти, зокрема підготовку до підписання угоди про взаємне визнання документів про освіту і наукові ступені.
Також Гриневич та Кадіс обговорили практику запровадження подвійних дипломів, яка на сьогодні існує у співпраці з іншими європейськими країнами.
До слова, сьогодні з’явилась інформація, що у дитсадку на Львівщині отруїлося дев’ятеро дітей, відкрито кримінальну справу.