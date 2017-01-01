Столичні науковці влаштували для дітей «нервові дні науки»

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Науковці вже вдесяте проводять «нервові дні» науки в межах Всесвітнього тижня мозку

У Києві в Інституті фізіології імені Богомольця влаштували «нервові дні науки» або Всесвітній тиждень ознайомлення з мозком. Про це повідомляє «5 канал».

Немає нічого складнішого за мозок. Фахівці університету розповідали як він працює та що у ньому ламається під час різних захворювань. Але якщо на початку тижня це було доступно лише для людей з медичною освітою, через складність термінів та визначень, то нині лекції про роботу мозку могли зрозуміти навіть діти.

На лекціях обговорювалися різноманітні теми – від впливу комп'ютера та наркотиків на роботу мозку – до наслідків психічних захворювань. Як стверджують науковці, з кожним роком на ці недуги страждає дедалі більше людей. Молодшим слухачам показували картинки, після чого запропонували буквально заглянути всередину голови. Діти під мікроскопом розглянули ділянки мозку щурів, які відповідають за пам'ять, емоції та зір.

Варто зазначити, що науковці вже вдесяте проводять нервові дні науки в межах Всесвітнього тижня мозку. Кажуть, це єдина можливість привернути увагу до нейронауки. А також навчити людей змусити свій мозок працювати до глибокої старості.