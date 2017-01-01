Кириленко спрогнозував зростання кількості книжок українською мовою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В’ячеслав Кириленко

За словами віце-прем’єр-міністра, за 6 – 8 років кількість книжок українською мовою може зрости до 90%

У найближчі 6-8 років кількість книжок українською мовою на ринку може сягнути до 90%. Таку думку висловив віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко в ефірі «Українського радіо».

«Запровадження дозволів для книжкової продукції з Росії стимулює українське книговидання, і, за оцінками експертів, протягом найближчих 6-8 років кількість книжок українською мовою на ринку може сягнути до 90%», - сказав Кириленко.

За його словами, спеціальний закон захистив наш телеринок від навали так званого російського кіномила. У виробництві - велика кількість українських кінокартин. Новий закон про державну підтримку кінематографії, який прийнятий і підписаний президентом, створює пріоритетні можливості для українського кіно та передбачає можливість фінансування з бюджету також і телесеріалів. Враховуючи й те, що парламент ухвалив квоти у розмірі не менше 75% українською мовою від усього контенту в телеефірі, з кожним роком ми будемо діставати все більше української теле- і кінопродукції і для телебачення, і для широкого кіноекрану.

«Те саме відбувається і в радіоефірі, бо квоти на українську пісню діють, радійники зрозуміли, що це вигідна справа, і все більше роботи мають українські композитори, продюсери, виконавці і музичні редактори. Гастрольний український ринок докорінно змінює свою структуру, і зараз, за оцінками експертів, уже 70% ринку - за українськими виконавцями, а решта 30% - в основному це люди з Європи. А до тих із наших, хто їде кланятись Путіну, українці ходять усе менше. Все це говорить про те, що Україна спинається на ноги у річищі гуманітарної безпеки. А це те, чого нам так не вистачало усі роки відновленої Незалежності», - вважає Кириленко.

Нагадаємо, у Раді зареєстровано законопроект, який передбачає введення мовних квот для друкованих ЗМІ.

Джерело: Укрінформ