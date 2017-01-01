Китай готовий до переговорів з Україною щодо безвізу

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Посол Китаю в Україні Ду Вей

На сьогодні близько 100 млн громадян Китаю мають можливість виїжджати в Європу, в тому числі відвідувати Україну

Китай готовий у будь-який час почати перемовини з Україною щодо запровадження безвізового режиму та зони вільної торгівлі.

Про це заявив посол Китаю в Україні Ду Вей у коментарі виданню «Інтерфакс-Україна».

Він зазначив, що наразі Китай очікує на позицію української влади щодо введення зони вільної торгівлі між країнами, адже зараз перемовини стосовного цього питання та введення безвізового режиму не ведуться.

«Що стосується безвізу, ми готові провести консультації, щойно такий сигнал буде. Ми готові в будь-який час розпочати переговорний процес», – наголосив Ду Вей.

Як повідомлялося, Китайська Народна Республіка зацікавлена у створенні зони вільної торгівлі та встановленні безвізового режиму з Україною.

Раніше Україна домовилася з Китаєм про експорт яловичини.