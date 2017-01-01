Китай закликав США проявляти стриманість у питанні щодо КНДР

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Президент Китаю Сі Цзіньпін

Китай виступає проти будь-яких заходів, що суперечать резолюціям Ради Безпеки ООН

Президент Китаю Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з очільником США Дональдом Трампом щодо Північної Кореї. Про це повідомляє видання Reuters.

Лідер Китайської народної республіки висловив сподівання, що всі сторони будуть проявляти стриманість у питанні щодо Північної Кореї. За його словами, Китай виступає проти будь-яких заходів, що суперечать резолюціям Ради Безпеки ООН.

Цзіньпін наголосив, що всі сторони повинні уникати будь-яких дій, які можуть посилити напруженість у регіоні.

Рада безпеки ООН 20 квітня різко засудила Північну Корею за останні випробування балістичних ракет, наголосивши на можливості запровадження нових санкцій проти Пхеньяна через «надзвичайно дестабілізуючу поведінку». В одноголосно ухваленій заяві Ради безпеки міститься вимога «не проводити подальших ядерних випробувань», оскільки це надзвичайно посилює напруження у регіоні і поза його межами.

28 квітня Рада безпеки проведе спеціальне засідання, присвячене північнокорейській ядерній програмі. Воно пройде під головуванням держсекретаря США Рекса Тіллерсона, зі звітом виступить генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш.

США можуть включити Північну Корею до списку спонсорів тероризму.

КНДР заявила про свою готовність вести війну зі США, якщо американська влада наважиться до військових дій проти держави.

Раніше Трамп заявив, що США мають намір владнати проблеми з діями Північної Кореї за допомогою Китаю, чи без нього. Тоді він зауважив, що торгова угода Цзіньпіна зі США буде набагато кращою, якщо Китай погодиться вирішити проблему з КНДР.

Очільник Китаю Сі Цзіньпін повідомив США, що держава виступає за виключно мирне врегулювання ситуації на Корейському півострові.

Віце-президент США Майк Пенс порадив КНДР не випробовувати рішучість президента США Дональда Трампа своїми ядерними програмами.