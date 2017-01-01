Китайські інвестори зацікавились будівництвом сміттєпереробного заводу на Львівщині

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Губернатор Львівщини Олег Синютка

Також іноземці готові допомогти Львівщині у ремонті доріг

Дві державні китайські компанії готові представити проекти будівництва сміттєпереробного заводу на Львівщині.

Про це йшлося під час зустрічі голови Львівської облдержадміністрації Олега Синютки з радником із торгово-економічних питань Посольства КНР в Україні Лю Цзюнь, повідомляє «Укрінформ».

«Зацікавленість у співпраці з Львівщиною з боку китайських інвесторів різнобічна. Крім спорудження заводу по переробці твердих побутових відходів вони готові будувати дороги, ТЕЦ, модернізувати шахти, а також вкладати кошти в сільське господарство», - зазначив Синютка.

За його словами, китайський ринок має намір приймати з України продукти харчування, зокрема соняшникову олію та м’ясо.

Крім того, йшлося про розвиток авіасполучення китайських міст зі Львовом для обміну туристами.

До слова, стан гірників, постраждалих під час аварії на шахті «Степова» у Львівській області, покращився. Семеро із 23 трьох шахтарів вже знаходяться в задовільному стані.