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    На Львівщині троє школярів попали в реанімацію через алкогольне отруєння

    • Сьогодні, 22:03
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    Діти вирішили відсвяткувати 8 березня з алкогольними напоями

    На Львівщині двох хлопців і дівчину, віком 14 років, госпіталізовано в реанімаційне відділення Жидачівської районної лікарні через алкогольне отруєння. Наразі їхній стан стабільний.

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    Про це повідомляється на сайті обласної Нацполіції.

    «В Жидачівське відділення поліції 8 березня надійшло повідомлення від чергового лікаря центральної районної лікарні про те, що каретою швидкої допомоги до них доставлено трьох дітей з діагнозом «алкогольне отруєння»», - повідомляють правоохоронці.

    Поліцейські встановили, що 14-річні мешканці одного з селищ Жидачівського району, розпивали спиртні напої з нагоди 8 березня. Після цього дітям стало погано і вони звернулися за медичною допомого до місцевого лікаря.

    Звідти їх каретою швидкої допомоги було доставлено в центральну району лікарню і госпіталізовано в реанімаційне відділення. Зараз стан дітей стабільний.

    В поліції звітують, що батьків дітей буде притягнуто до адміністративної відповідальності за невиконання ними батьківських обов'язків.

    До слова, на Волині маленькі діти зворушливо зачитали крилаті вислови Шевченка.

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