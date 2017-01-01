На Львівщині троє школярів попали в реанімацію через алкогольне отруєння

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Діти вирішили відсвяткувати 8 березня з алкогольними напоями

На Львівщині двох хлопців і дівчину, віком 14 років, госпіталізовано в реанімаційне відділення Жидачівської районної лікарні через алкогольне отруєння. Наразі їхній стан стабільний.

Про це повідомляється на сайті обласної Нацполіції.

«В Жидачівське відділення поліції 8 березня надійшло повідомлення від чергового лікаря центральної районної лікарні про те, що каретою швидкої допомоги до них доставлено трьох дітей з діагнозом «алкогольне отруєння»», - повідомляють правоохоронці.

Поліцейські встановили, що 14-річні мешканці одного з селищ Жидачівського району, розпивали спиртні напої з нагоди 8 березня. Після цього дітям стало погано і вони звернулися за медичною допомого до місцевого лікаря.

Звідти їх каретою швидкої допомоги було доставлено в центральну району лікарню і госпіталізовано в реанімаційне відділення. Зараз стан дітей стабільний.

В поліції звітують, що батьків дітей буде притягнуто до адміністративної відповідальності за невиконання ними батьківських обов'язків.

До слова, на Волині маленькі діти зворушливо зачитали крилаті вислови Шевченка.