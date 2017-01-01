Стан гірників, постраждалих під час вибуху на шахті «Степова», покращився

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Постраждалі гірники в лікарні

Семеро з 23 гірників знаходяться в задовільному стані

Стан гірників, постраждалих під час аварії на шахті «Степова» у Львівській області, покращився. семеро із 23 трьох шахтарів вже знаходяться в задовільному стані. Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив голова Львівської ОДА Олег Синютка.

«Я вчора відвідав 8-му лікарню, де перебуває 23 постраждалих. Практично, їх стан покращився. 7 людей вже знаходяться в задовільному стані. Сподіваюся, що деякі з них на наступному тижні можуть бути виписані. Хоча, розмовляючи вчора з лікарями і постраждалими, переконаний, що їм потрібно пройти курс реабілітації для відновлення дихальних шляхів», - зазначив Синютка.

Також голова Львівської ОДА заявив, що на шахті продовжує свою роботу експертна група.

«На шахті працює експертна група. Сподіваюся, після завершення роботи експертної групи попередні висновки ми можемо отримати навіть сьогодні. Вже розпочнуться роботи з відновлення роботи самої шахти. На сьогодні там проводяться роботи з відкачування метану та по відведенню води. Вода вчора була відкачана і практично з цим немає проблем. Що стосується метану, то його рівень був ще дещо вище норми, але нижче від тих 17%, які були зафіксовані на наступний день після аварії», - прокоментував Синютка.

Нагадаємо, 2 березня, о 12:46, у с. Глухів Сокальського району Львівської області на шахті №10 «Степова» ВАТ «Львіввугілля» на горизонті 550 м, у 119 конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи.

За офіційними даними, на шахті працювало 172 гірники, на аварійній ділянці – 34 гірники, з яких вісім загинули. Всіх гірників на шахті «Степова» підняли на поверхню. Загалом після трагедії на шахті «Степова» на Львівщині госпіталізовано 23 шахтарі. Пізніше стало відомо, що всіх потерпілих на цій шахті перевозять на лікування до Львова.

За фактом вибуху на шахті «Степова» в Сокальському районі зареєстровано кримінальне провадження.

За припущенням голови незалежної профспілки гірників у Червонограді Віталія Оніжука, причиною трагедії став витік газу – метану.

Прем’єр Володимир Гройсман пообіцяв допомогу сім’ям загиблих та потерпілих на Львівщині гірників.

Директор шахти «Степова» Сергій Смеречанський попередньою причиною вибуху назвав спалах повітряно-метанової суміші.