Кличко обурений халатністю компанії Ахметова, яка постачає киянам тепло

Мер столиці заявив, що не збирається миритися з безвідповідальністю «Київенерго» щодо завищених рахунків за тепло

Столична влада перевірить та відреагує на усі звернення киян щодо завищених нарахувань за опалення від «Київенерго». Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу «Київ».

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«За грудень «Київенерго» знову з помилками нарахувало сплату за тепло. Було багато платіжок, де були незрозумілі суми. Міська влада не буде миритися з халатністю та безвідповідальністю компаній-постачальників комунальних послуг. Я доручив житлово-комунальній інспекції перевірити усі звернення киян щодо нарахувань за опалення та прозвітувати про результати. Я також звернувся до «Київенерго» щоб вони виконували умови договору про утримування об’єктів теплового господарства нашого міста», - наголосив Кличко.

Мер закликав киян, які отримали платіжки з завищеними нарахуваннями, звертатися до контакт-центру 1551. «Кожен випадок перевірятиметься та отримає відповідну реакцію», - підкреслив міський голова.

Віталій Кличко нагадав, що цього року закінчується угода про концесію з «Київенерго», і столична влада розглядатиме нові форми управління тепловим господарством міста.