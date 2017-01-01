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    Кличко зустрівся з послом Франції та держсекретарем МЗС

    • Сьогодні, 13:54
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    Кличко наголосив, що київська влада робить усе можливе, аби залучити до столиці іноземні інвестиції, зокрема і від французьких компаній

    Київський міський голова Віталій Кличко зустрівся з державним секретарем міністерства закордонних справ Франції з питань зовнішньої торгівлі, розвитку туризму та підтримки французів за кордоном Матіасом Феклем та послом Франції в Україні Ізабель Дюмон.

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    «Ми раді бачити всіх друзів України і хочемо подякувати французькому уряду за підтримку, яку ви надаєте нам», – зауважив мер та відзначив зусилля Франції у врегулюванні ситуації на Донбасі. Кличко висловив сподівання, що після виборів президента, які мають відбутися навесні, політика Франції з підтримки України не зміниться.

    Віталій Кличко також подякував за співпрацю послу Франції та наголосив, що зі свого боку столична влада робить усе можливе, аби залучити до столиці іноземні інвестиції, зокрема і від французьких компаній. «Ми показуємо гарні результати і маємо великі плани на цей рік», – зауважив мер.

    Матіас Фекл зазначив, що прибув до Києва після поїздки в Маріуполь, де зустрічався з місцевими жителями та переселенцями, місцевою владою та представниками міжнародних організацій. «Я приїхав висловити підтримку від уряду Франції. Події в Україні – це ключ до стабільності в Європі і у всьому світі. Саме тому ми підтримуємо «нормандський формат» для мирного вирішення конфлікту», – сказав держсекретар та наголосив на важливості виконання Мінських домовленостей.

    Фекл також вказав на важливість подальших зусиль у впровадженні реформ в Україні – як на національному, так і на місцевому рівні. «Те, що ви робите в Києві, – гарний приклад того, як потрібно рухатися у правильному напрямку», – зазначив він.

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