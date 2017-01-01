Клімкін не вірить у «велику угоду» між Трампом і Путіним

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Павло Клімкін вважає, що укладенню глобальної угоди між Вашингтоном і Москвою заважає відсутність довіри до Росії

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін не вірить у можливість комплексної «великої геополітичної угоди» між Вашингтоном та Москвою, хоча і не виключає можливості співпраці США і Росії з декількох питань. Про це він сказав в інтерв'ю DT.UA.

Глава МЗС зазначив, що укладенню глобальної угоди заважає відсутність довіри до РФ. «Я не виключаю можливості елементів співробітництва цих двох країн у боротьбі з ісламським радикалізмом, в інших питаннях, але так однозначно це теж не працюватиме, оскільки подолати ісламський радикалізм тільки військовим шляхом неможливо, має бути узгоджена всіма ключовими гравцями стратегія, якої всі мусять дотримуватися», - відзначив він.

«Можливості декількох deals, що охоплюють окремі питання, я не виключаю», – вказав глава дипломатичного відомства.

Клімкін вважає, що подібні локальні угоди можуть бути як середньостроковими, так і ситуативними. При тому, він схиляється до другого варіанту. «А велика deal суперечить, на мою думку, всій логіці американських інтересів», – сказав глава МЗС.

Раніше видання The Economist писало, що «Велика угода» між США та Росією не принесе Трампу нічого, крім здачі американських інтересів. Деталі нового підходу Трампа до Росії досі незрозумілі й мінливі. Частково через розбіжності серед оточення президента.