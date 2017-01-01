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    КНДР провалила тестовий пуск нової ракети

    • Сьогодні, 02:24
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    Північна Корея вперше продемонструвала балістичні ракети підводних човнів

    КНДР здійснила тестовий запуск ракети на східному узбережжі країни, який закінчився невдачею, передає агентство «Ренхап» з посиланням на ВС Південної Кореї.

    Відзначається, що випробування було проведено в районі міста Сінпхо в провінції Хамген-Намдо.

    Раніше Північна Корея вперше продемонструвала балістичні ракети підводних човнів перед парадом в Пхеньяні.

    Також повідомлялося, що віце-маршал Корейської народної армії, член Національної ради оборони Чхве Рен Хе заявив, що КНДР відповість ядерною ударом на ядерну війну, спровоковану США.

    США КНДР Північна Корея
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