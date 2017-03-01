Північна Корея провела невдалий запуск ракет - ЗМІ

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Ракетні пуски відбулися в середу зранку

Північна Корея в середу зранку провела серію ракетних пусків зі східного узбережжя в районі міста Вонсан, повідомляє японське агентство Kyodo News з посиланням на урядові джерела.

«Ракети, тип яких поки залишається невстановленим, були, очевидно, запущені з місцевості в районі міста Вонсан на сході Північної Кореї близько сьомої ранку», - зазначає ЗМІ з посиланням на слова офіційного джерела в уряді.

Також повідомляєтсья, що пуски ракет були невдалими.

У Міноборони Південної Кореї заявляють, що намагаються підтвердити інформацію про пуски ракет, зазначає Reuters.

Раніше стало відомо, що Північна Корея запустила ракету великої дальності. Досі не встановлена ракета була запущена в Японське море.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що Північна Корея запустила одразу чотири балістичні ракети в бік Японського моря. За його словами, три з них пролетіли близько тисячі кілометрів, перш ніж впасти в море в ексклюзивній економічній зоні Японії.

МЗС України «жорстко» засудило запуск балістичних ракет КНДР.

Нещодавно Північна Корея провела випробування новітнього ракетного двигуна.