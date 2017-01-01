Князєв призначив в.о. керівника поліції в Дніпропетровській області

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Голова Національної поліції України Сергій Князєв

В.о. керівника поліції у Дніпропетровській області з громадської безпеки став Володимир Богоніс

Голова Національної поліції України Сергій Князєв призначив керівника патрульної поліції міста Дніпра Володимира Богоноса виконувачем обов’язків керівника поліції у Дніпропетровській області з громадської безпеки. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції України.

«Відсьогодні виконувачем обов’язків керівника поліції у Дніпропетровській області з громадської безпеки моїм наказом буде призначено керівника патрульної поліції міста Дніпра Володимира Богоноса. Наказ набуває чинності з 10-ї години ранку», – зазначив Князєв.

Раніше глава МВС Арсен Аваков повідомив, що стосовно ситуації 9 травня у м. Дніпро ним прийнято рішення про звільнення начальника Головного управління поліції Дніпропетровської області генерала Ігоря Репешка, начальника міського управління поліції Дніпра полковника Андрія Бідила, а також відповідних заступників з питань забезпечення громадської безпеки.

Для розслідування подій у Дніпрі створено комісію з представників кількох підрозділів Національної поліції. До її складу увійдуть представники департаментів внутрішньої безпеки, превентивної діяльності, кадрового забезпечення, а також інших підрозділів – за рішенням глави Нацполіції. Результати розслідування буде оприлюднено.

Нагадаємо, в Дніпрі 9 травня під час акції «Марш перемоги», організованої нардепом Олександром Вілкулом, побили ветеранів АТО. Внаслідок конфлікту по медичну допомогу звернулося шість поліцейських та вісім учасників масових заходів. Переважно у потерпілих було діагностовано травми голови та інші менш значні пошкодження.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання 12 тітушок, які напали на ветеранів АТО.