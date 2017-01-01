Кого забрала війна у травні 2017-го. Список загиблих у зоні АТО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Серед героїв, яких Україна втратила у травні, багато молоді

У травні бойові та небойові втрати українських Збройних сил у зоні проведення антитерористичної операції становили 20 людей. З них семеро – бойові втрати.

З усіх загиблих 14 – молодь 18–35 років.

Як повідомляв секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, 141 український військовослужбовець дістав поранення.

Турчинов також повідомляв, що одна з останніх тенденцій – використання окупантами важкої 152-мм самохідної артилерії і реактивних систем залпового вогню для завдання ударів по позиціях ЗСУ на відстані до 20 км від лінії розмежування.

Нижче – поіменний список загиблих у квітні героїв.

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