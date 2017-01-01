Кого забрала війна у березні 2017-го. Список загиблих у зоні АТО

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У минулому місяці Україна втратила 54 воїна

У березні бойові та небойові втрати українських Збройних сил у зоні проведення антитерористичної операції становили 54 людини.

Речники Міністерства оборони з питань АТО у щоденних звітах повідомили про 34 загиблих військовослужбовців Збройних сил України, однак ця цифра показує бойові втрати. Крім того, 196 осіб було поранено та травмовано.

Бойові загиблі по числах (відповідно до офіційних повідомлень і даних медіа):

1 березня – 1

2 березня – 1

4 березня – 2

6 березня – 2

10 березня – 2

11 березня – 2

13 березня – 1

16 березня – 2

17 березня – 4

20 березня – 3

22 березня – 1

24 березня – 2

26 березня – 3

27 березня – 2

29 березня – 2

30 березня – 3

31 березня – 1

Серед них багато молоді 18-35 років.

Нижче – поіменний список загиблих.

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Як повідомлялось, упродовж минулої доби в зоні АТО п'ятеро бійців зазнали поранень.

Нагадаємо, протягом минулої доби бойовики 64 рази обстріляли позиції ЗСУ. На приморському напрямку, по захисниках Водяного, ворог відкривав вогонь зі 122-мм артилерії, мінометів калібру 120 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП. Оборонців Новотроїцького обстрілював з мінометів калібру 120 мм та гранатометів. По опорних пунктах поблизу Березового, Марїнки та Красногорівки гатив з 82-мм мінометів, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів. По позиціях у районі Гнутового та Гранітного бив з протитанкових гранатометів.

По захисниках Гнутового та Талаківки противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та з озброєння БМП. Морських піхотинців під Широкиним обстрілював зі стрілецької зброї, а поблизу Мар’їнки активізувався ворожий снайпер.

На донецькому напрямку, по захисниках шахти «Бутівка», били міномети калібру 120 мм та кулемети великих калібрів. Оборонців Авдіївки та Опитного ворог накривав вогнем 82-мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По опорних пунктах поблизу Зайцевого, Пісків та Луганського противник гатив з гранатометів та кулеметів великих калібрів, а позиції в районі Кам’янки обстріляв з кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї.

На луганському напрямку, оборонців Кримського та Катеринівки противник обстрілював з мінометів калібру 82 мм, по захисниках Валуйського, Станиці Луганської та селища Донець – бив з гранатометів. Опорні пункти в районі Лобачевого обстрілював зі стрілецької зброї.

Також сьогодні зранку терористи остріляли Мар'їнку. Через це заняття в школі припинялися, адже дітей та вчителів довелося евакуювати. Згодом обстріл припинився та діти повернулися за шкільні парти.

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