Герої, яких у нас забрала війна у січні 2017-го. Поіменно

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У перший місяць 2017 року загинуло 34 воїни АТО

У січні бойові та небойові втрати українських Збройних сил у зоні проведення антитерористичної операції становили 34 людини. Нижче – список загиблих.

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Крім того, невстановленою залишається дата і обставини смерті Сергія Уса, Українка (Острозький район) Рівненська область. Молодший сержант, військовослужбовець 11-го зенітного ракетного полку (Шепетівка). Мобілізований 11 листопада 2015 року, служив у 80-й ОДШБр у зоні АТО. Наприкінці вересня 2016-го демобілізувався, згодом пішов служити за контрактом у ЗРП у Шепетівці. Похований в січні, під час різдвяних свят у рідному селі.

Як повідомлялось, за дві останні доби внаслідок загострення бойових дій під Авдіївкою загинуло семеро українських військових, ще 35 було поранено.

Сьогодні на Майдані Незалежності в Києві попрощались з бійцями, які загинули 29-30 січня поблизу Авдіївки від осколкових поранень. Серед них, зокрема, бійці 72-ї механізованої бригади: капітан Андрій Кизило, молодший сержант Володимир Бальченко, солдат Дмитро Оверченко і сержант Володимир Крижанський.

У мережі також сьогодні з'явилося останнє прижиттєве відео загиблого 28-річного Дмитра Оверченка.

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