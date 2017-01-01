Користувачів бухгалтерської програми 1С заспокоїли: програма працюватиме

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Програма 1С

У компанії стверджують, що «програма 1С:Підприємство повністю працездатна, технічна підтримка працює у штатному режимі, всі інформаційно-методологічні ресурси доступні для користування»

Використання програмних продуктів 1С:Підприємство повністю відповідає чинному законодавству України. Про це повідомляє офіційна сторінка компанії 1С.

«Інформуємо наших користувачів про те, що використання програмних продуктів 1С:Підприємство повністю відповідає чинному законодавству України. Указ Президента України №133 / 2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» стосується тільки окремих юридичних осіб», - вказано у повідомленні.

У компанії стверджують, що «програма 1С:Підприємство повністю працездатна, технічна підтримка працює у штатному режимі, всі інформаційно-методологічні ресурси доступні для користування».

«Партнери 1С:Франчайзі продовжують надавати послуги з оновлення продуктів і інформаційно-технологічної підтримки користувачів програмних продуктів 1С:Підприємства», - повідомили в 1С.

Повідомляється, що користувачі можуть отримати консультації щодо роботи рішень 1С:Підприємства як телефоном, так й електронною поштою.

Зазначимо, що в Україні під санкції потрапила відома бухгалтерська програма 1С.