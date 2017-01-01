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    Кремль попередив: на нові санкції Києва будуть контрзаходи

    • Сьогодні, 14:55
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    Кремль
    Кремль

    Дмитро Пєсков вважає, що Київ своїми діями порушив права українців на отримання інформації

    Кремль поки що не готовий конкретизувати, яких заходів у відповідь на нові санкції України може вжити Москва, проте не забуває про принцип взаємності. Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

    «Ми дуже уважно відстежуємо ситуацію і, звичайно, не забуваємо про принцип взаємності», – сказав він.

    «Поки що я не готовий вам сказати (яких контрзаходів може бути вжито. – Ред.)», – додав Пєсков, якого цитують російські ЗМІ.

    «В Україні не так багато якихось потужних інформаційних ресурсів, що користуються в російськомовному просторі популярністю», – пояснив Пєсков.

    Представник Кремля також наголосив, що Київ своїми діями порушив права українців на отримання інформації. «Напевно (введенням нових санкцій проти РФ Київ зробив. – Ред.), черговий крок у ланцюзі багатьох кроків, які порушують права людей в Україні на отримання інформації, цікавої населенню України», – заявив Пєсков.

    Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. В ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб.

    Також Порошенко ввів трирічні санкції проти путінських телеканалів. 

    Контроль за виконанням указу покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

    Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

    Згодом у РНБО прокоментували нові санкції проти Росії.

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    Росія санкції Путін Україна
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