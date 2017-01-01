В «Яндексі» рознервувались через блокування і кажуть, що українці тепер страждатимуть

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Компанія переймається втратою відчутної частки користувачів

У компанії «Яндекс» шкодують, що санкції України проти Росії «зводять нанівець багаторічні зусилля команди», йдеться у прес-релізі компанії.

В «Яндексі», вочевидь, нервують через втрату відчутної частки користувачів і стверджують, що «головний потерпілий від санкцій – це український користувач». «Бізнес групи компаній «Яндекса», звичайно, дуже великий, і санкції не матимуть на нього негативного впливу», – йдеться у прес-релізі.

В компанії також не забули нагадати, що «Яндекс» розвиває свої сервіси для України з 2005 року. В «Яндексі» також стверджують, що запроваджені Україною санкції спрямовані перш за все проти «11 мільйонів українських користувачів, які щомісяця обирають наші сервіси, і проти тисяч українських організацій, які використовують наші технології і сервіси для розвитку своїх бізнесів».

Нагадаємо, через українські санкції акції «Яндекса» вже почали дешевшати.

У рішенні РНБО про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб також ідеться про блокування російських соцмереж.

Крім того, Порошенко ввів трирічні санкції проти путінських телеканалів.

Контроль за виконанням указу покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

У РНБО прокоментували нові санкції проти Росії.