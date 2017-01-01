«Яндекс», Mail.Ru, «Одноклассники» і «ВКонтакте» відреагували на українські санкції

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Соцмережа «ВКонтакте» заявила, що захищатиме інтереси всіх своїх користувачів і партнерів

Керівництво російських інтернет-сервісів стверджує, що заборони не матимуть економічного впливу на них, проте зашкодять користувачам відповідних сервісів.

Російські компанії «Яндекс», Mail.Ru, «Одноклассники» і «ВКонтакте» у відповідь на запровадження санкцій проти них заявили, що завжди дотримувалися українського законодавства і захищатимуть інтереси своїх користувачів.

Соціальна мережа «Одноклассники» пообіцяла знайти для свої користувачів спосіб залишатися на зв'язку.

«Одноклассники» – це в першу чергу розважальна соціальна мережа. Вже багато років за допомогою соціальної мережі друзі, близькі і родичі не тільки знаходять одне одного, а й мають можливість обмінюватися фотографіями, дивитися відео, слухати музику і дізнаватися важливу інформацію з будь-якого куточка планети. сервіси ОК завжди служили об'єднанню людей поза політикою і географічних кордонів. Ми сподіваємося, що інтереси наших користувачів залишаться на першому місці. Разом ми знайдемо спосіб залишатися на зв'язку, і 9,5 млн українських користувачів ОК, наші партнери та рекламодавці зможуть користуватися сервісами соціальної мережі так, як вони звикли», – заявила директор з комунікацій «Одноклассников» Анастасія Жбанова.

Соцмережа «ВКонтакте» заявила, що захищатиме інтереси всіх своїх користувачів і партнерів.

«ВК – найпопулярніша соціальна мережа в Україні, щомісяця ресурс відвідує 16 мільйонів жителів країни. Українці вже десять років спілкуються зі своїми друзями й родичами, об'єднуються в спільноти за особистими та професійними інтересами, діляться фотографіями та думками. Ми, команда ВК, завжди обходили політику стороною. Вважаємо, що інтернет не має кордонів. Ми захищали й захищатимемо інтереси всіх наших користувачів і партнерів», – зазначили у прес-службі.

Mail.Ru Group вважає рішення про заборону російських сайтів в Україні політично мотивованим. «Це рішення вдарить перш за все по самих користувачах – громадянах України. Близько 25 мільйонів жителів України спілкуються на заблокованих платформах зі своїми друзями в Україні і в усьому світі; тепер вони будуть позбавлені цих зв'язків», – ідеться в заяві.

У медіагрупі додали, що ніколи не брали участі в політиці. «Ми не порушили жодного закону України. Все, що ми робимо і продовжимо робити, це зручні сервіси», – сказано в заяві.

Mail.Ru Group повідомила, що продовжить надавати всі сервіси користувачам у всіх країнах, а своїх співробітників, партнерів і клієнтів на території України поспішила запевнити, що всі зобов'язання виконуватимуться перед ними в повному обсязі. «Оскільки частка українського бізнесу в структурі виручки Mail.Ru Group незначна, ми не бачимо причин для коригування наших фінансових планів, і продовжимо активно розвиватися на ринку в різних напрямках», – повідомили в групі.

Нагадаємо, через українські санкції акції «Яндекса» вже почали дешевшати.

У рішенні РНБО про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб також ідеться про блокування російських соцмереж.

Крім того, Порошенко ввів трирічні санкції проти путінських телеканалів.

Контроль за виконанням указу покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

У РНБО прокоментували нові санкції проти Росії.