Корпорація Roshen спростовує причетність до продажу скрапленого газу

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Кондитерська корпорація не має інтересів на ринку палива, заявили в Roshen

У зв'язку з виходом у ЗМІ ряду матеріалів про те, що кондитерська корпорація Roshen має якесь відношення до продажу скрапленого газу, у компанії заявили, що дані припущення не мають під собою ніяких підстав, і до продажу газу корпорація не має жодного відношення - ні прямого, ні опосередкованого.

Таку заяву зробила прес-служба корпорації.

«Корпорація не має жодних інтересів на ринку палива», - заявили в компанії.

Раніше повідомлялося, що журналісти виявили, що одна з фірм, яка у січні-лютому почала завозити російський скраплений газ в Україну - це фірма Wexler Global LP, пов'язана із корпорацією Roshen.

Корпорація Roshen - один із найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. У світовому рейтингу кондитерських компаній Global Top-100 Candy Companies 2016 Roshen займає 24-е місце. Корпорація включає в себе Київську, Кременчуцьку і дві Вінницькі кондитерські фабрики, Вінницький молочний завод «Рошен», а також Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) і кондитерську фабрику BonbonettiChoco (Угорщина).

Маріупольська фабрика знаходиться на стадії ліквідації.

Раніше стало відомо, що Roshen закриває Липецьку фабрику.

Липецька кондитерська фабрика «Рошен» заявила про плановане звільнення 697 осіб. Початок звільнення робітників – 24 квітня, закінчення – 31 липня.