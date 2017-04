Розсилка ВІДПРАВИТИ

Владислав Халупський

В Одесі затримали українця Владислава Халупського, якого розшукує США за найбільшу кібераферу століття – крадіжку 150 тис. прес-релізів компаній та торгівлі цією інформацію на біржах

4 квітня Малиновський суд Одеси посадив під домашній арешт Владислава Халупського, громадянина США, якого розшукує Інтерпол за звинуваченням у «безпрецедентній» афері. Його та спільників підозрюють у розкраданні, продажу та протизаконному використанні конфіденційної корпоративної інформації. В результаті злочинних дій учасники заробили на крадіжці даних понад 100 мільйонів доларів.

Окружним судом Східного округу Нью-Йорку США восени минулого року був виданий обвинувальний акт, яким Халупський та інші особи обвинувачуються у вчиненні наступних злочинів: змова з метою вчинення шахрайства з використанням електронних засобів комунікації, шахрайство з цінними паперами, незаконне вторгнення до мереж PR Newswire, Маrketwired, змові з метою відмивання коштів. У жовтні було видано ордер на його арешт.

Халупський був затриманий в Одесі у лютому.

Згідно підозри, вихідець з України у 2010-2015 рр. увійшов у змову з іншими, щоб займатися незаконною торгівлею акціями відкритих акціонерних компаній на основі закритої ділової інформації, яку викрадено через несанкціоновані комп`ютерні вторгнення ( «хакерство») до серверів інформаційних компаній РR Newswire, Business і Marketwired. Ці інформаційні компанії функціонують як сховища, де протягом короткого проміжку часу зберігається закрита ділова інформація їхніх клієнтів, перш ніж компанії-клієнти будуть готові її опублікувати. Відповідачі та співучасники змови викрадали закриту ділову інформацію. Вторгнення відбувалось в проміжок часу, коли компанії завантажували прес-релізи на сервери інформаційних компаній та до того моменту, коли інформація ставала доступною для громадськості. Тоді Халупський і співучасники змови здійснювали торгові операції на підставі цієї закритої ділової інформації ще до того, як вона ставала загальнодоступною.

Відповідачі та їхні співучасники ділились на три групи: хакери, трейдери, посередники. Хакери викрадали неопубліковані прес-релізи в інформаційних компаніях та доставляли релізи трейдерам через посередників. Трейдери здійснювали торгові операції на підставі закритої ділової інформації, що містилась у викрадених прес-релізах. Потім трейдери ділились прибутком з хакерами через банківський рахунок.

Крім того, Халупський та інші відповідачі, з метою відмивання коштів, відкрили десятки номінальних брокерських рахунків в США, щоб приховати масштаби своїх незаконних торгів. З метою подальшого розвитку своїх злочинів, вони інвестували свої приховані доходи від торгівлі акціями в поточний шахрайський продаж акцій. Щоб надалі приховувати доходи злочинці провели мільйони доларів своїх незаконних прибутків через номінальні банківські рахунки США, та України, що вже підтверджено.

Також, Халупський створив обліковий запис електронної пошти, для того, щоб під час перебування у Брукліні, Нью-Йорк, координувати розподіл «хакерської» інформації про цінні папери та здійснювати торгові операції на підставі цієї інформації.

Громадянин США Владислав Халупський народився в Одесі, працював консультантом в ТОВ «Долфін Онлайн Трейдинг» (був співзасновником вказаного підприємства у період з 2004 року по 2016 рік).

Нагадаємо, у 2015 році в Федеральних судах США одночасно були порушені три справи, що стосуються афери, яку влада називає безпрецедентною».

У Ньюарку (штат Нью-Джерсі) до суду притягнуто Івана Турчинова, Олександра Єременка, Аркадія Дубового, Ігоря Дубового та Павла Дубового. Їх звинувачують в комп'ютерному зломі і шахрайських операціях з цінними паперами.

У Брукліні було відкрито аналогічну кримінальну справу, яку одразу засекретили. Але ЗМІ повідомляли, що по ній проходять Віталій Корчевський (з США), Владислав Халупський, що живе в Нью-Йорку і в Україні, Леонід Момоток і Олександр Гаркуша (США).

Федеральна Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) пред'явила цивільний позов 32 відповідачам, звинувативши їх у злочинній змові з метою викрадення закритої інформації про доходи корпорацій.

У числі цих 32 чоловік є двоє жителів України – Турчинов і Єременко, які нібито зламували комп'ютерні мережі компаній, що поширювали корпоративні прес-релізи, і 30 осіб, які проживають як в США, так і за кордоном, які нібито торгували на біржі, використовуючи викрадену хакерами інформацію, і заробили таким чином більше 100 млн доларів.

«Ця інтернаціональна схема безпрецедентна і за масштабами комп'ютерних зломів, і по числу трейдерів, і за кількістю цінних паперів, якими вони торгували, і за обсягом прибутків», - заявила глава SЕС Мері Джо Уайт.

За інформацією прокурорів, хакери викрадали ще не опубліковані прес-релізи десятків корпорацій, таких як Panera Bread Co., Hewlett Packard Co., Caterpillar Inc. і Oracle Corp., користуючись проксі-серверами для маскування своїх IP-адрес.

З лютого 2010 року зловмисники викрали близько 150 тисяч прес-релізів, що містили закриті на той момент дані про заробітки корпорацій і планах їх злиття або поглинання.

За даними SEC, Турчинов і Єременко завели секретний сервер для переправлення викрадених прес-релізів трейдерам в Росії, в Україні, Кіпрі та Мальті, у Франції і в трьох штатах Америки - Джорджії, Нью-Йорку та Пенсільванії.

За лічені години або навіть хвилини до публікації крадених прес-релізів ці трейдери використовували інсайдерську інформацію для операцій з цінними паперами та потім відраховували хакерам домовлену частку прибутку.

Слідчі наводять такий яскравий приклад. 1 травня 2013 року хакери і пов'язані з ними трейдери протягом 36 хвилин, що минули з надходження в піар-компанію прес-релізу про скорочення заробітку однієї корпорації, встигли зіграти її акціями на зниження і заробили 511 тис. доларів.

Серед чотирьох обвинувачених, залучених в Брукліні, ЗМІ виділяють 50-річного Корчевського. Він перебрався в США після закінчення вузу в Росії, в 1995 році отримав ступінь МВА в приватному хрістанського університеті Regent, заснованому знаменитим телеевангелістом Петом Робертсоном, і працював в компаніях Morgan Stanley і Victus Capital.

У 2011 році Корчевський заснував в Пенсільванії свій власний хедж-фонд NTS Capital Fund, але, за інформацією агентства Bloomberg Business, в основному нібито присвячував себе «організації нового типу фінансового злочину», яке пов'язувало таємний світ комп'ютерних хакерів з миром біржовиків.