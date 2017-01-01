Кремль відхрестився від компромату на Трампа

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Пєсков заявив, що документ, у якому йдеться про наявність компромату на Трампа є «абсолютною вигадкою»

У Кремлі заявили, що не мають компромату на обраного президента США Дональда Трампа. Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

За його словами, документ, у якому йдеться про наявність компромату на Трампа є «абсолютною вигадкою».

«У Кремля немає компромату на Трампа, інформація не відповідає дійсності і є нічим іншим, як абсолютною вигадкою», - заявив він.

За словами Пєскова, компромату немає також на Хілларі Клінтон.

Пєсков назвав заяви про компромат «абсолютної качкою, фабрикацією і повною нісенітницею». «Кремль не займається збором компромату», - переконує він.

Пєсков вважає, що заяви спрямовані на те, щоб нашкодити двостороннім відносинам США і Росії.

На його думку, на «фабрикацію таких качок» треба реагувати з гумором. «Хоча є й сумна сторона. Дійсно, існують ті, хто нагнітають таку істерику, хто лізе зі шкіри геть, щоб підтримувати ось цей стан полювання на відьом. Обраний президент Трамп так і охарактеризував ось цю фальшивку», - сказав Пєсков.

Раніше американська розвідка офіційно назвала Путіна ініціатором кібератак під час президентських виборів у США. Спецслужби США повідомили, що Москва зламала електронну пошту національного комітету Демократичної партії та інших, а потім оприлюднила листи, щоб зашкодили кампанії Хілларі Клінтон та допомогти Дональду Трампу.

Як повідомляють американські ЗМІ, передані Трампу документи про «втручання» Росії в американські президентські вибори містять у собі інформацію про нібито наявний у Москви компромат на майбутнього главу держави

Трамп назвав факти втручання РФ у процес американських виборів «політичним полюванням на відьом».

Екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов вважає, що РФ може шантажувати Трампа, погрожуючи опублікувати підтвердження допомоги йому під час виборів.

Джерело: УНІАН