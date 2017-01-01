Кремль відхрестився від компромату на Трампа
- Сьогодні, 12:11
-
Розсилка
Пєсков заявив, що документ, у якому йдеться про наявність компромату на Трампа є «абсолютною вигадкою»
У Кремлі заявили, що не мають компромату на обраного президента США Дональда Трампа. Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
За його словами, документ, у якому йдеться про наявність компромату на Трампа є «абсолютною вигадкою».
«У Кремля немає компромату на Трампа, інформація не відповідає дійсності і є нічим іншим, як абсолютною вигадкою», - заявив він.
За словами Пєскова, компромату немає також на Хілларі Клінтон.
Пєсков назвав заяви про компромат «абсолютної качкою, фабрикацією і повною нісенітницею». «Кремль не займається збором компромату», - переконує він.
Пєсков вважає, що заяви спрямовані на те, щоб нашкодити двостороннім відносинам США і Росії.
На його думку, на «фабрикацію таких качок» треба реагувати з гумором. «Хоча є й сумна сторона. Дійсно, існують ті, хто нагнітають таку істерику, хто лізе зі шкіри геть, щоб підтримувати ось цей стан полювання на відьом. Обраний президент Трамп так і охарактеризував ось цю фальшивку», - сказав Пєсков.
Раніше американська розвідка офіційно назвала Путіна ініціатором кібератак під час президентських виборів у США. Спецслужби США повідомили, що Москва зламала електронну пошту національного комітету Демократичної партії та інших, а потім оприлюднила листи, щоб зашкодили кампанії Хілларі Клінтон та допомогти Дональду Трампу.
Як повідомляють американські ЗМІ, передані Трампу документи про «втручання» Росії в американські президентські вибори містять у собі інформацію про нібито наявний у Москви компромат на майбутнього главу держави
Трамп назвав факти втручання РФ у процес американських виборів «політичним полюванням на відьом».
Екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов вважає, що РФ може шантажувати Трампа, погрожуючи опублікувати підтвердження допомоги йому під час виборів.
Джерело: УНІАН