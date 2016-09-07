Кримського адвоката звинувачують у екстремізмі через пост у Facebook трирічної давнини

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Еміль Курбедінов

Стали відомі подробиці затримання адвоката Еміля Курбедінова у окупованому Криму

У окупованому Криму, в «Залізничному райсуді Сімферополя» йде процес по адміністративній справі адвоката Еміля Курбедінова, якого затримали сьогодні вранці. Про це повідомив журналіст Антон Наумлюк в Facebook.

За інформацією журналіста, який присутній на засіданні, справу розглядає суддя Тетяна Бельнічук. Еміля Курбедінова захищає адвокат Костянтин Рустемов.

Наумлюк повідомив подробиці засідання. «16 січня 2017 року було встановлено факт публічної демонстрації символіки і пропагандистських зображень терористичної організації Хізб ут-Тахрір на сторінці соціальної мережі Курбедінова ВКонтакте. Символіка розміщена 6 червня 2013 року. 26 січня 2017 року було складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею 20.3 Кодекса адміністративних правопорушень».

Слідчі заявили клопотання про долучення матеріалів зі сторінки Курбедінова в Фейсбуці, де він, за словами поліцейського, розміщував в 2012 і 2013 роках символіку ІГІЛ, Хізб ут-Тахрір і Фронт ан-Нусра. У клопотанні відмовлено. Також оперативники надали висновок фахівця, згідно з яким символіка на сторінці Курбедінова відноситься до Хізб ут-Тахрір. Прізвище Курбедінова в експертизі частково переплутане.

Курбедінов провину визнав частково. «Провину визнаю частково. Я дійсно допускаю, що я розмістив цей пост у соціальній мережі. Тоді, в далекому 2013 році, в Сімферополі проходило багато мітингів Хізб ут-Тахрір, і я міг розмістити відео і фотоматеріали. Але ні про яку пропагандіумова не йде. Тоді Хізб ут-Тахрір не була заборонена в Криму, діяла легально. Я розмістив і забув про це. Якби мені повідомили, що цей запис порушує закон, я б відразу видалив його. Якогось наміру не було. Я просто забув про записи», - повідомив Курбедінов.

Адвокат попросив обмежитися штрафом.

За останньою інформацією, адвоката арештували на 10 діб.

Нагадаємо, українські правозахисники висловили обурення діями ФСБ на території окупованого Криму, зокрема – арештами та переслідуваннями адвокатів Миколи Полозова, Еміля Курбедінова та Едема Семедляєва.