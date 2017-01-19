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    Лавина в Італії: з-під уламків готелю витягли п’яту жертву

    • Сьогодні, 13:45
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    Пошуково-рятувальна операція в Італії
    ANSA
    Пошуково-рятувальна операція в Італії

    Рятувальники кажуть, що досі є шанси знайти в руїнах живих людей

    Кількість жертв сходження лавини на гірський готель «Рігопьяно» в Італії зросла до п'ятьох.

    Про це повідомляє агентство ANSA.

    Як зазначається в повідомленні, тіло ще одного чоловіка було вилучено з-під уламків готелю. Тим часом рятувальники перевіряють, чи є під снігом і завалами живі люди.

    «Можуть бути ще ті, хто вижили», - цитує агентство слова представника екстреної служби.

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    Раніше повідомлялося про чотирьох жертв. Минулої ночі з-під завалів витягли тіла двох жінок. Раніше були виявлені два загиблих чоловіки.

    Пошуково-рятувальна операція триває.

    Напередодні 10 людей знайшли живими, серед врятованих - четверо дітей.

    Під час сходження лавини в середу ввечері в будівлі готелю було близько 30 людей.

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