Лавина в Італії: з-під уламків готелю витягли п’яту жертву

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ANSA Пошуково-рятувальна операція в Італії

Рятувальники кажуть, що досі є шанси знайти в руїнах живих людей

Кількість жертв сходження лавини на гірський готель «Рігопьяно» в Італії зросла до п'ятьох.

Про це повідомляє агентство ANSA.

Як зазначається в повідомленні, тіло ще одного чоловіка було вилучено з-під уламків готелю. Тим часом рятувальники перевіряють, чи є під снігом і завалами живі люди.

«Можуть бути ще ті, хто вижили», - цитує агентство слова представника екстреної служби.

Раніше повідомлялося про чотирьох жертв. Минулої ночі з-під завалів витягли тіла двох жінок. Раніше були виявлені два загиблих чоловіки.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Напередодні 10 людей знайшли живими, серед врятованих - четверо дітей.

Під час сходження лавини в середу ввечері в будівлі готелю було близько 30 людей.