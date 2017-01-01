Лавина в Італії: з-під уламків готелю витягли шосту жертву

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Вечері 22 січня рятувальники витягнули з-під снігу тіло ще одного загиблого чоловіка

Кількість жертв сходження лавини на гірський готель Rigopiano в центральній Італії досягло шести осіб.

Про це повідомляє Reuters.

Вечері 22 січня рятувальники витягнули з-під снігу тіло ще одного загиблого чоловіка.

Раніше повідомлялося про загибель п'ятьох людей в результаті сходження лавини п'яти чоловік.

Всього в результаті пошуково-рятувальної операції вдалося знайти і витягти з-під багатометрових снігових завалів 11 осіб. 23 мешканці й співробітник готелю поки офіційно вважаються зниклими без вести.

Напередодні 10 людей знайшли живими, серед врятованих - четверо дітей.

Як повідомлялося, станом на ранок п'ятниці, 20 січня, на місці сходження лавини в італійських Апеннінах, яка поховала під собою готель, не було жодних ознак того, що хтось з людей, котрі перебували всередині, досі залишається живим.

Готель Rigopiano, розташований у регіоні Абруццо на висоті 1200 метрів на околиці національного парку Гран-Сассо-е-Монті-делла-Лага, поблизу гори Корно-Гранде, було повністю завалено снігом під час сходження лавини у середу, 18 січня. Це трапилось унаслідок потужного землетрусу, який сколихнув у цей день Центральну Італію.

Згідно з інформацією директора готелю, під час трагедії у закладі перебувало близько 35 осіб – туристи та персонал, серед яких були діти, інформує dpa. Наразі офіційно підтверджено смерть двох осіб, тіла яких рятувальники знайшли на місці катастрофи. Ще двоє осіб вижили та доправлені до лікарні.

МЗС України повідомляє, що українців не було серед гостей чи працівників накритого сніговою лавиною готелю в Італії.