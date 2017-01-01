Лавров назвав заяви Заходу про відповідальність РФ за українську і сирійську кризи «непартнерським підходом»

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Сергій Лавров

В МЗС РФ продовжують наполягати: «Хаос , який існує, створений не нами»

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав заяви Заходу на адресу Росії про відповідальність за українську і сирійську кризи «непартнерським підходом».

«Вже не дуже хочеться коментувати всі ті голослівні звинувачення, які на нашу адресу висуваються. Спочатку це була Україна, потім у цьому контексті стала згадуватися Сирія, зараз хтось із американських діячів чи то офіційна особа в Лондоні стали говорити, що з Росією можна співпрацювати, але нехай вона поводиться добре в Україні, в Сирії і тепер йдеться про Корейський півострів. Вже й тут Росія комусь повинна щось робити», - заявив Лавров.

За його словами, хаос, який існує, створений «не нами». Лавров заявив, що угруповання «ІДІЛ», «Аль-Каїда», «Джебхат ан-Нусра» з'явилися унаслідок тих авантюр, в які втягувалися «наші західні партнери, насамперед численні адміністрації США». «Починаючи з Афганістану, підтримуючи моджахедів, називаючи їх борцями за свободу, і далі Ірак, Лівія – все це зруйновано, а наслідки, виявляється, ми повинні оплачувати», - заявив він.

«Це непартнерский підхід, ми його не приймаємо», - сказав Лавров. За його словами, Росія буде орієнтуватися на те, що сказав президент США Дональд Трамп, а не його помічники, про те, що він хоче налагодити відносини з Росією. При цьому він запевнив, що Росія до налагодження відносин зі США готова.

Лавров підкреслив, що агресивні дії авіації США, коли були нанесені удари по авіабазі в Сирії лише погіршили ситуацію і ускладнили пошук політичного врегулювання.

Джерело: УНІАН