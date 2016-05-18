Лавров обурився на спецслужби США за прослуховування російського посла

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Глава МЗС Росії нагадав, що інформація про «прослушку» Кисляка з'явилася на тлі скандалу про зв'язки Майкла Флінна з Москвою

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив спецслужби Сполучених Штатів в тому, що вони прослуховують посла Росії в США Сергія Кисляка, пише «Интерфакс».

«Американські спецслужби розповідали журналістам, абсолютно офіційно, хоча й анонімно, про те, що комунікації, як вони висловилися, нашого посла Кисляка рутинно прослуховувалися, включаючи його доповіді в Москву, про те, що він робить у Вашингтоні, виконуючи свої обов'язки», - зазначив він.

Глава МЗС Росії нагадав, що інформація про «прослушку» Кисляка з'явилася на тлі скандалу про зв'язки екс-радника президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Майкла Флінна з Москвою.

«Ми теж читаємо цікаві речі, наприклад, у зв'язку зі скандалом, який був розкручений з радником Трампа з нацбезпеки генералом Флінном», - додав він.

У зв'язку з цим Лавров закликав звертати увагу на дії тих, хто «давно довів, що намагається відслідковувати будь-які події по всьому світу, в тому числі, не цілком нелегітимними способами».