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    Ле Пен хоче ввести мораторій на всю легальну імміграцію

    • Сьогодні, 14:49
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    Кандидат у президенти Франції, лідер правого &laquo;Національного фронту&raquo; Марін Ле Пен
    Кандидат у президенти Франції, лідер правого «Національного фронту» Марін Ле Пен

    Ле Пен планує ввести жорсткіші та більш контрольовані правила щодо імміграції

    Кандидатка в президенти Франції, лідер правого «Національного фронту» Марін Ле Пен пообіцяла в разі перемоги на виборах призупинити усю легальну імміграцію в країну, доки не узгодять і не ухвалять нові закони, що її регулюють.

    «Я хочу запровадити мораторій на всю легальну імміграцію, щоби зупинити цю божевільну, неконтрольовану ситуацію, яка тягне нас вниз», - заявила пані Ле Пен під час мітингу в Парижі.

    Після цього, за її словами, планується ввести «жорсткіші, розумніші, гуманніші та більш контрольовані правила» щодо імміграції.

    Ліва французька газета Liberation вже назвала виступ Ле Пен однією з найбільш безкомпромісних промов в її передвиборчій кампанії.

    Як повідомлялося, у столиці Франції, Парижі, під час мітингу проти кандидатки у президенти країни Марін Ле Пен сталися сутички між протестувальниками і поліцією.

    Менш ніж за тиждень до першого туру президентських виборів у Франції, який відбудеться 23 квітня, четверо головних кандидатів провели великі агітаційні акції в Парижі та інших містах у понеділок, 17 квітня. Читайте про це в матеріалі Вибори у Франції: як лідери перегонів агітували за тиждень до голосування

    Джерело: ВВС Україна

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