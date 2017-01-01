Ле Пен хоче ввести мораторій на всю легальну імміграцію

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Кандидат у президенти Франції, лідер правого «Національного фронту» Марін Ле Пен

Ле Пен планує ввести жорсткіші та більш контрольовані правила щодо імміграції

Кандидатка в президенти Франції, лідер правого «Національного фронту» Марін Ле Пен пообіцяла в разі перемоги на виборах призупинити усю легальну імміграцію в країну, доки не узгодять і не ухвалять нові закони, що її регулюють.

«Я хочу запровадити мораторій на всю легальну імміграцію, щоби зупинити цю божевільну, неконтрольовану ситуацію, яка тягне нас вниз», - заявила пані Ле Пен під час мітингу в Парижі.

Після цього, за її словами, планується ввести «жорсткіші, розумніші, гуманніші та більш контрольовані правила» щодо імміграції.

Ліва французька газета Liberation вже назвала виступ Ле Пен однією з найбільш безкомпромісних промов в її передвиборчій кампанії.

Як повідомлялося, у столиці Франції, Парижі, під час мітингу проти кандидатки у президенти країни Марін Ле Пен сталися сутички між протестувальниками і поліцією.

Менш ніж за тиждень до першого туру президентських виборів у Франції, який відбудеться 23 квітня, четверо головних кандидатів провели великі агітаційні акції в Парижі та інших містах у понеділок, 17 квітня. Читайте про це в матеріалі Вибори у Франції: як лідери перегонів агітували за тиждень до голосування

Джерело: ВВС Україна