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    Ле Пен відмовилася повертати Європарламенту понад 300 тис. євро

    • Сьогодні, 10:28
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    Марін Ле Пен
    Марін Ле Пен

    Ле Пен каже, що вона є жертвою політично мотивованої помсти

    Термін від Європарламенту, який зобов'язував французького ультраправого лідера Марін Ле Пен повернути понад 300 тисяч євро, сплинув.

    У кандидатки в президенти був час до півночі, щоб повернути гроші, але в неї заявили, що вона не збирається сплачувати борг.

    У парламенті заявили, що вона неправильно використовувала кошти для оплати помічника в штаб-квартирі «Національного фронту» в Парижі.

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    Ле Пен каже, що вона є жертвою політично мотивованої помсти.

    Якщо Ле Пен не поверне гроші, парламент вираховуватиме половину її зарплатні, аби погасити борг, а ще вона втратить інші надбавки.

    Гроші, які хоче повернути Європарламент, використали, аби покрити зарплату Катерін Грізе, близькій подрузі пані Ле Пен, яка за сумісництвом працює у її штабі.

    Зарплата Грізе була умовною, бо вона проводила більшу частину в Брюсселі чи Страсбурзі.

    Втім, парламент заявив, що більшу частину свого часу вона працювала в штаб-квартирі «Національного фронту» в Парижі.

    Як відомо, Ле Пен є одним із головних кандидатів на виборах президента Франції, які відбудуться у квітні і травні цього року.

    Джерело: ВВС Україна

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