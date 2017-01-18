Окупаційна влада Криму кличе Ле Пен в гості

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Марін Ле Пен

Окупаційна влада Криму вважає, що точка зору, якої дотримується Ле Пен, переважатиме в світовій політиці

Кримчани будуть раді візиту на півострів кандидата в президенти Франції від партії «Національний фронт» Марін Ле Пен. Про це заявив РИА Новости так званий «віце-прем'єр» підконтрольного Росії кримського уряду Георгій Мурадов.

«У Криму, безумовно, були б раді її приїзду. Ми в Криму раді всім, тим більше тим політикам, які позитивну займають позицію щодо нашої республіки», - сказав він.

Мурадов вважає, що точка зору, якої дотримується Ле Пен, переважатиме в світовій політиці.

«Крим став стимулюючим фактором перебудови міжнародної ситуації. Все більша кількість раціонально мислячих і реалістичних політиків віддає перевагу вирішенню питання про невід'ємну приналежність Криму Російській Федерації», - підкреслив чиновник.

Як відомо, на початку року Ле Пен заявила, що анексія українського Криму Росією «не була незаконною», оскільки вона переконана, що на референдумі «люди проголосували за те, щоб приєднатися до Росії».

У зв’язку з цим Служба безпеки України надіслала листа на адресу МЗС з приводу заборони в'їзду кандидату в президенти Франції Марін Ле Пен в Україну.

Днями Ле Пен в інтерв’ю російському виданню «Известия» заявила, що «Крим ніколи не належав Україні». «Я визнаю Крим частиною РФ. Приналежність Криму до України була лише адміністративним питанням радянських часів, півострів ніколи не був українським», – сказала вона.

МЗС України назвало нікчемними заяви Ле Пен щодо окупованого Криму.