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    Ліквідація наслідків вибухів у Балаклії: лишилося очистити 100-метрову зону

    • Сьогодні, 08:27
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    Очищення території від вибухонебезпечних предметів
    Очищення території від вибухонебезпечних предметів

    До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено майже 600 людей

    Станом на 08:00 12 квітня, пожеж на території Балаклії (Харківська область) та прилеглих населених пунктів внаслідок вибухів боєприпасів не зафіксовано. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

    Піротехнічними розрахунками ДСНС очищено від вибухонебезпечних предметів територію Балаклії та дев’ять населених пунктів, які потрапили в зону надзвичайної ситуації.

    У ході очищення піротехнічними підрозділами ДСНС територій навколо Балаклії від вибухонебезпечних предметів 10-кілометрову зону забруднення зменшено до 100 метрів.

    До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 592 чол. та 129 од. тех., у тому числі від ДСНС - 171 чол. та 54 од. тех., 20 піротехнічних розрахунків (135 чол. та 50 од. тех.).

    Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

    Територію 10-кілометрової зони навколо Балаклії планують очистити від вибухонебезпечних снарядів до 18 травня.

    Наразі нараховано збитків на 220 млн гривень від вибухів та пожежі у Балаклії.

    Міністр екології Остап Семерак заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації.

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