Рятувальники обіцяють очистити територію навколо Балаклії до 18 травня

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Сапери в Балаклії

Роботи з розмінування Балаклії тривають

Територію 10-кілометрової зони навколо Балаклії, де стався вибух на складі боєприпасів, планується очистити від вибухонебезпечних снарядів до 18 травня.

Про це повідомив під час брифінгу голова ДСНС України Микола Чечоткін.

«Очищення території від небезпечних предметів у 10-кілометровій зоні, навіть з урахуванням супроводу весняно-польових робіт, ми плануємо завершити 18 травня», - сказав він.

Як відомо, під час очищення піротехнічними підрозділами ДСНС територій навколо міста Балаклія від вибухонебезпечних предметів, 10-кілометрову зону забруднення було зменшено до 1 км.

У ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

25 березня було відновлено рух потягів до станції «Балаклія».

Нині територію Балаклії та прилеглих населених пунктів очищено від вибухонебезпечних предметів, жителі повернулися додому.

Наразі нараховано збитків на 220 млн гривень від вибухів та пожежі у Балаклії.

Міністр екології Остап Семерак заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації.

Джерело: УНН