Липецька фабрика «Рошен» звільнить усіх співробітників

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Ліквідація підприємства завершиться до грудня 2017 року

Липецька кондитерська фабрика «Рошен» заявила про плановане звільнення 697 осіб. Початок звільнення робітників – 24 квітня, закінчення – 31 липня. Про це повідомляє місцеве видання gorod48 із посиланням на керівника Центру зайнятості населення Липецька Олега Фірсова.

«Загалом на підприємстві сьогодні працює 732 людини, тобто 35 осіб, – судячи з усього, це ліквідаційна комісія, – продовжать роботу. Повністю завод планує припинити працювати до грудня, тобто ліквідація підприємства триватиме майже рік», – повідомляє видання.

У коментарії «Главкому» директор Липецької кондитерської фабрики Олег Казаков підтвердив, що буде звільнено всіх співробітників, але залишиться охорона і робітники, які братимуть участь у процедурі ліквідації фабрики. За словами директора, співробітники фабрики дізналися про звільнення вчора ввечері.

Нагадаємо, корпорація Roshen вирішила зупинити виробничу діяльність Липецької кондитерської фабрики (Росія). Також інформацію про закриття Липецької кондитерської фабрики підтвердили у прес-службі російського представництва компанії.

«Зазначається, що повну зупинку виробництва і консервацію виробничих і інфраструктурних об'єктів заплановано на квітень 2017 року. Таке рішення прийнято з економічних і політичних причин», – повідомляється на сайті.