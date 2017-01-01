Луценко повернув до САП подання на зняття недоторканності з двох нардепів

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Верховна Рада

Подання на нардепів Лозового та Дейдея повернуто до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на доопрацювання

Генеральна прокуратура України направить до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності лише з народного депутата Геннадія Бобова, подання на нардепів Андрія Лозового та Євгена Дейдея повернуто до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на доопрацювання. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

«Вивчивши матеріали трьох подань на народних депутатів в частині фактажу, сьогодні було прийнято рішення направити до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Геннадія Бобова», - написала вона.

«Ще два подання на нардепів А.Лозового та Є.Дейдея Генпрокурор Юрій Луценко повернув до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на доопрацювання», - додала Сарган.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що в ході спільної перевірки поданих електронних декларацій ГПУ, САП і НАБУ до Верховної Ради України підготовлено подання на зняття депутатської недоторканності з народних депутатів Геннадія Бобова, Євгенія Дейдея та Андрія Лозового.

Народний депутат від «Народного фронту» Євген Дейдей назвав «смішною» заяву генерального прокурора Юрія Луценка про подання на зняття з нього недоторканності.

В Національнму антикорупційному бюро України заявили, що їхні детективи здійснюють розслідування у кримінальних провадженнях лише стосовно двох депутатів, - Євгена Дейдея та Андрія Лозового.