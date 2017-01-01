Луценко зізнався: йому справді бракує юридичної освіти

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Генпрокурор висловив сподівання, що його наступник уже матиме профільну освіту

Генеральний прокурор Юрій Луценко визнав, що поспішно оголосив про подання до парламенту щодо зняття недоторканності з нардепів Андрія Лозового і Євгена Дейдея через відсутність юридичної освіти. Про це він заявив під час звітування у Верховній Раді.

«Так, мені справді заважає відсутність юридичної освіти. Інколи змушений через це визнавати свої помилки. Коли писав на Facebook, я вважав, що подання (на зняття недоторканості з нардепів, - ред.), готові. Три керівники мені доповіли про це. Але юридичний департамент доповів, що недостатньо доказів», - виправдався він.

Луценко також висловив сподівання, що наступний генпрокурор уже буде з профільною освітою.

Як повідомлялось, подання на зняття депутатської недоторканності з нардепів Євгена Дейдея та Андрія Лозового були повернуті у Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру через «грубі помилки у підготовці подання».