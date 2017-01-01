Луценко звільнив прокурора після стрілянини на Житомирщині

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Внаслідок стрілянини на Житомирщині загинув чоловік, шестеро осіб поранено

Генральний прокурор України Юрій Луценко звільнив заступника керівника Коростенської місцевої прокуратури після перестрілки в Олевську на Житомирщині. Про це повідомила прес-секретар Генпрокурора Ларисав Сарган на своїй сторінці у Facebook.

«За результатами доповіді керівника Житомирської обласної прокуратури про інцидент, що стався в місті Олевську Коростенського району у неділю, 16 січня 2017 року, та призвів до загибелі людини, Генеральним прокурором Юрієм Луценком було визнано незадовільною роботу місцевого прокурора та підписано наказ про звільнення останнього з посади заступника керівника Коростенської місцевої прокуратури», - повідомилв Сарган.

Вона також зазначила, що створено міжвідомчу робочу групу Генпрокуратури та Національної поліції для належного розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Нагадаємо, внаслідок стрілянини на Житомирщині загинув чоловік, шестеро осіб поранено.

Поліція встановила вже три десятки учасників стрілянини на Житомирщині.

Нагадаємо, що у ніч проти понеділка, 16 січня, в центрі міста Олевськ на Житомирщині стався збройний напад на місцевих жителів. Невідомі з пістолетами та гвинтівками відкрили вогонь по молодих людях, які стояли поблизу однієї з кав'ярень і парковки, а також кинули у натовп гранату. Внаслідок цього семеро людей зазнали поранень і одна загинула.

Потім на центральній площі Олевська зібралися близько 300 місцевих жителів, які вимагали у правоохоронців провести справедливе розслідування нічної стрілянини.