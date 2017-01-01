Львів виділив майже 357 тис. грн містам області, які прийняли сміття

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Гроші від Львова отримає Новий Розділ, Борислав, Стрий, Радехів та Самбір

Виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні 31 січня вніс зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку. Відтак, Львів виплатить майже 357 тис. грн субвенції містам, які приймали сміття.

Гроші від Львова отримає Новий Розділ, Борислав, Стрий, Радехів, Самбір. Відтак, Новий Розділ на розвиток інфраструктури міста отримає 70 тис. грн, Борислав – 76 тис. 800 грн, Стрий і Радехів – по 100 тис. грн, Самбір 80 тис. грн.

Нагадаємо, 25 січня обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Львівщини, скликана у зв’язку з критичною ситуацією зі сміттям у Львові, прийняла рішення про одноразове вивезення накопичених в обласному центрі ТПВ на полігони у районах Львівської області. Надалі, якщо Львівська міськрада не справлятиметься з регулярним вивозом відходів, управління побутових відходів можуть передати на рівень держави.

Зазначимо, що сьогодні вранці прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив про передачу Львову земельної ділянки під новий сміттєвий полігон та сміттєпереробний завод.

Джерело: zik.ua