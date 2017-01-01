Зі Львова вже вивезли майже 70% сміття – ЛОДА

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Відходи приймають обласні сміттєві полігони

Станом на 19:00 п’ятниці, 27 січня, у Львові очистили від сміття 266 контейнерних майданчиків ТПВ. Відтак, вже вивезено 68,9% твердих побутових відходів, накопичених на території міста. Про це повідомив директор департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА Назарій Романчук.

Львівське сміття приймають обласні сміттєві полігони, з якими досягнуто офіційних домовленостей.

«Загалом перевантаженими у Львові були понад 380 контейнерних майданчиків, де накопичилось більше 1400 тонн відходів. І за два дні нам вдалось очистити від сміття більше половини з них», - заявив Романчук. За його словами, робота із вивезення ТПВ триватиме до повного очищення Львова від сміття.

Як писав «Главком», прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що Львову передадуть земельну ділянку для облаштування нового полігону для твердих побутових відходів та будівництва комплексу з переробки сміття.

Проблеми з вивезенням сміття зі Львова виникли після того, як у селі Великі Грибовичі Жовківського району, на території сміттєзвалища, виникла пожежа.