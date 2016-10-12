Львівський аеропорт вимагає скасувати сміттєву ухвалу про ділянки для пресування відходів

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Поява таких пунктів неподалік злітно-посадкової смуги становить небезпеку для польотів повітряних суден, - керівництво аеропорту

Держпідприємство «Міжнародний Аеропорт Львів ім. Данила Галицького» 26 січня скерував листа на адресу Львівської міської ради з вимогою скасувати Ухвалу від 19 січня про виділення п’яти ділянок для пресування сміття. Летовище терміново відреагувало на рішення львівської міськради, оскільки поява таких пунктів неподалік злітно-посадкової смуги становить небезпеку для польотів повітряних суден та може спричинити авіакатастрофи.

Про це йдеться у листі за підписом директора Аеропорту Львів Тетяни Романовської, який надійшов у відповідь на інформаційний запит. Адміністрація Аеропорту повідомляє, що на адресу міської ради у 2015 та 2016 році були надіслані листи, у яких інформувалось, що у радіусі 15 кілометрів від злітно-посадкової смуги заборонено розміщувати об’єкти, пов’язані з роботами зі сміттям, оскільки вони приваблюють птахів, які можуть стати причиною авіаційних катастроф.

Відповідь на запит

При прийнятті Ухвали сесії від 19 січня ця вимога не була врахована, тому фахівці летовища вимагають її скасування, як такої що грубо порушує ст. 69 Повітряного кодексу України.

Також адміністрація аеропорту повідомляє, що звертається у державні органи влади з повідомленням про порушення та з метою вжиття заходів для належного реагування.

Нагадаємо, що Володимир Гройсман заявив, що Львів отримає ділянку для будівництва нового сміттєпереробного комплексу.

Джерело: zik.ua