  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Ляшко назвав блокаду залізниці спробою політиків прийти до влади

    • Сьогодні, 12:05
    • Розсилка

    На думку Ляшка блокада залізниці боляче вдарить по українській економіці

    Блокада залізниці на Донбасі - це не боротьба з контрабандою, а спроба політиків дістатися до влади, використовуючи природне обурення справжніх патріотів і ветеранів. Про це заявив Олег Ляшко на своїй сторінці в Facebook.

    «Те, що зараз відбувається - це не боротьба з реальною контрабандою. Це - боротьба проти України! Це спроба підлих політиків використовувати природне обурення справжніх патріотів і ветеранів, щоб за їхніми спинами і на їх горбу прийти до влади через хаос і економічний колапс України. Саме тому московська зозуля Тимошенко, яка в 2014 році благала не чинити опір Путіну і жодного разу не була на фронті або в госпіталі, сьогодні закликає воювати і підтримує блокаду, добре усвідомлюючи її катастрофічні наслідки для України і кожного українця. У передчутті отримати легку здобич туди приперся і грузинський цирк», - написав він.

    На думку Ляшка блокада залізниці боляче вдарить по українській економіці, позбавить українців робочих місць.

    «У мене просте питання до Семенченка, Парасюка і інших  організаторів блокади: коли через ваші дії зупиняються найбільші підприємства в Україні; коли через ваші дії сотні тисяч українців залишаються без роботи і зарплати; коли через ваші дії третина  областей країни залишиться без світла і тепла; коли через ваші дії  Україна недоотримає 2 мільярди доларів експортної виручки і мільярди податків до бюджетів - то кого ж ви, хлопці, блокуєте - українців чи окупантів?!», - написав Ляшко.

    1_10

    Нагадаємо, що 15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці у зв'язку із блокадою вивезення вугілля із непідконтрольних територій.

    За даними «Укрзалізниці», через блокування руху поїздів на Донбасі Україна не отримала майже 240 тис. тонн енергетичного вугілля, а галузь зазнала 53,5 млн грн збитків.

    Наразі керівникам областей доручили скласти графіки зменшення споживання світла.

    Також стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці.

    Нагадаємо, міністр пояснив суть надзвичайного стану в енергетиці країни.

    Читайте також матеріал «Главкома» «Андрій Герус: Надзвичайний стан в енергетиці не передбачає нічого страшного і критичного»

    Читайте також
    Донбас Олег Ляшко залізниця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ