Ляшко назвав блокаду залізниці спробою політиків прийти до влади



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На думку Ляшка блокада залізниці боляче вдарить по українській економіці

Блокада залізниці на Донбасі - це не боротьба з контрабандою, а спроба політиків дістатися до влади, використовуючи природне обурення справжніх патріотів і ветеранів. Про це заявив Олег Ляшко на своїй сторінці в Facebook.

«Те, що зараз відбувається - це не боротьба з реальною контрабандою. Це - боротьба проти України! Це спроба підлих політиків використовувати природне обурення справжніх патріотів і ветеранів, щоб за їхніми спинами і на їх горбу прийти до влади через хаос і економічний колапс України. Саме тому московська зозуля Тимошенко, яка в 2014 році благала не чинити опір Путіну і жодного разу не була на фронті або в госпіталі, сьогодні закликає воювати і підтримує блокаду, добре усвідомлюючи її катастрофічні наслідки для України і кожного українця. У передчутті отримати легку здобич туди приперся і грузинський цирк», - написав він.

На думку Ляшка блокада залізниці боляче вдарить по українській економіці, позбавить українців робочих місць.

«У мене просте питання до Семенченка, Парасюка і інших організаторів блокади: коли через ваші дії зупиняються найбільші підприємства в Україні; коли через ваші дії сотні тисяч українців залишаються без роботи і зарплати; коли через ваші дії третина областей країни залишиться без світла і тепла; коли через ваші дії Україна недоотримає 2 мільярди доларів експортної виручки і мільярди податків до бюджетів - то кого ж ви, хлопці, блокуєте - українців чи окупантів?!», - написав Ляшко.

Нагадаємо, що 15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці у зв'язку із блокадою вивезення вугілля із непідконтрольних територій.

За даними «Укрзалізниці», через блокування руху поїздів на Донбасі Україна не отримала майже 240 тис. тонн енергетичного вугілля, а галузь зазнала 53,5 млн грн збитків.

Наразі керівникам областей доручили скласти графіки зменшення споживання світла.

Також стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці.

Нагадаємо, міністр пояснив суть надзвичайного стану в енергетиці країни.

Читайте також матеріал «Главкома» «Андрій Герус: Надзвичайний стан в енергетиці не передбачає нічого страшного і критичного»