Люди у Сербії протестують проти перемоги «диктатора Вучича»

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Протести у Сербії

Активісти анонсували нові протести на вівторок у південному місті Ніш, а також у Белграді

Тисячі людей вийшли на вулиці Белграда та інших міст Сербії на знак протесту проти перемоги чинного прем’єра Александра Вучича на президентських виборах.

Про це повідомляє Balkan Insight.

Протестувальники зібралися після закликів у соціальних мережах, в яких стверджувалося, що прихильники Вучича підтасовували голоси, що дало йому переконливу перемогу одразу у першому турі.

Протести «проти диктатури» було організовано через Facebook з повідомленням: «починається перша битва у війні за краще майбутнє».

Мітингувальники стверджують, що перемога Вучича поклала початок «диктатурі» у країні. З криками «Ми не хочемо Вучича!» і «Вучич – злодій!» натовп перекрив рух транспорту перед будівлею парламенту Сербії.

Потім мітингувальники попрямували до будівлі громадського мовника RTS і в бік штаб-квартири державної виборчої комісії, після чого знову зібралися перед парламентом.

Активісти анонсували нові протести на вівторок у південному місті Ніш, а також у Белграді.