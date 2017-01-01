Маккейн запропонує держсекретарю США надати Україні летальне озброєння

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Сенатор Джон Маккейн

За словами Маккейна, США має зокрема надати Україні протитанкові ракетні комплекси «Javelin»

Американський сенатор Джон Маккейн планує обговорити з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном скасування обмеження на постачання Україні летальної зброї.

Про це він заявив у суботу у Брюсселі, повідомляє «Укрінформ».

«Одне з питань, яке я хочу обговорити з ним (Тіллерсоном – ред.), є скасування обмежень на постачання летальної оборонної зброї Україні», - сказав Маккейн.

Він наголосив, що «Путін подовжує агресію проти України, українці гинуть».

«Ми мусимо надати їм зброю, щоб захищати себе», - зазначив сенатор США.

За словами Маккейна, пріоритетом у цьому питанні для США має бути надання протитанкових ракетних комплексів «Javelin» та контрбатарейних радіолокаційних станцій.

Маккейн також підкреслив, що українські військові значно підвищили рівень своєї боєздатності.

«Главком» напередодні повідомляв, що сенатор-республіканець Джон Маккейн назвав вбивство екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова ще одним актом безсоромного державного тероризму Росії.