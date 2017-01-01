Макрон залишив пост голови партії «Вперед»
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На місце Макрона тимчасово призначена Катрін Барбару
Переможець президентських виборів у Франції Еммануель Макрон залишив пост голови партії «Вперед!».
Про це повідомив генеральний секретар партії Рішар Ферран, йдеться в акаунті партії в твіттер.
Президент після перемоги традиційно залишає інші посади.
На місце Макрона тимчасово призначена Катрін Барбару.
"Devenu Président de tous les Français, @EmmanuelMacron a démissionné de la présidence d’En Marche." @RichardFerrand pic.twitter.com/lTDoJIL18M— En Marche (@enmarchefr) 8 травня 2017 р.
Нагадаємо, Еммануель Макрон переміг у другому турі президентських виборів у Франції, набравши 66,06% голосів.
Представниця «Національного фронту» Ле Пен уже визнала поразку на виборах.
Президент України Петро Порошенко вже привітав Макрона з перемогою та висловив сподівання на співпрацю з Францією та активізацію «нормандського формату».
Перший тур президентських виборів у Франції відбувся 23 квітня, за його підсумками найкращим із 24,01% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом – 21,3%.
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