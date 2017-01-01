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    Макрон залишив пост голови партії «Вперед»

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    Переможець президентських виборів у Франції Еммануель Макрон
    Переможець президентських виборів у Франції Еммануель Макрон

    На місце Макрона тимчасово призначена Катрін Барбару

    Переможець президентських виборів у Франції Еммануель Макрон залишив пост голови партії «Вперед!».

    Про це повідомив генеральний секретар партії Рішар Ферран, йдеться в акаунті партії в твіттер.

    Президент після перемоги традиційно залишає інші посади.

    На місце Макрона тимчасово призначена Катрін Барбару.

    Нагадаємо, Еммануель Макрон переміг у другому турі президентських виборів у Франції, набравши 66,06% голосів.

    Представниця «Національного фронту» Ле Пен уже визнала поразку на виборах.

    Президент України Петро Порошенко вже привітав Макрона з перемогою та висловив сподівання на співпрацю з Францією та активізацію «нормандського формату».

    Перший тур президентських виборів у Франції відбувся 23 квітня, за його підсумками найкращим із 24,01% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом – 21,3%.

    Читайте також: «Про що говорив Макрон у першому зверненні до французів: повний текст промови»

    Петро Порошенко партії Еммануель Макрон
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