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Переможець президентських виборів у Франції Еммануель Макрон

На місце Макрона тимчасово призначена Катрін Барбару

Переможець президентських виборів у Франції Еммануель Макрон залишив пост голови партії «Вперед!».

Про це повідомив генеральний секретар партії Рішар Ферран, йдеться в акаунті партії в твіттер.

Президент після перемоги традиційно залишає інші посади.

На місце Макрона тимчасово призначена Катрін Барбару.

Нагадаємо, Еммануель Макрон переміг у другому турі президентських виборів у Франції, набравши 66,06% голосів.

Представниця «Національного фронту» Ле Пен уже визнала поразку на виборах.

Президент України Петро Порошенко вже привітав Макрона з перемогою та висловив сподівання на співпрацю з Францією та активізацію «нормандського формату».

Перший тур президентських виборів у Франції відбувся 23 квітня, за його підсумками найкращим із 24,01% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом – 21,3%.

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