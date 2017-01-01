В Білорусі зник один з організаторів мітингу на День волі

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Організатори мітингу на День волі

Також правоохоронці затримали у Білорусі опозиційного лідера Володимира Некляєва

У Білорусії зник опозиційний лідер і один з організаторів мітингу на День волі Микола Статкевич. У заході він участі не брав і де знаходиться наразі невідомо.

Про це повідомляє видання «Белсат»

Перед акцією протягом декількох днів Статкевич не ночував вдома, щоб уникнути превентивного затримання, але подавав дружині «умовні сигнали» про те, що з ним все добре. Останній такий сигнал Марина Адамович отримала у четвер. Жінка збирається звертатися у всі силові структури з запитами про долю чоловіка, йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що СТВ передало новину про затримання водія Статкевича, у якого нібито знайшли кілька десятків «коктейлів Молотова». Автори сюжету підводили до того, що чоловік готував їх для акції на День Волі, зазначає ЗМІ.

Також відомо, що правоохоронці затримали у Білорусі опозиційного лідера Володимира Некляєва.

«Главком» повідомляв, що 25 березня у Білорусії відзначався День волі. Заходи ознаменувалися масовими затриманнями.

За інформацією видання tut.by, на Дні волі у Мінську було затримано понад 700 людей.

Серед затриманих були активісти, які довгий час проживають в Україні й займаються правозахисною та журналістською діяльністю, - Паліна Бродік, Ян Авсєюшкін, Євгенія Андреюк. Їх відвезли до РВВС.

У Білоруській асоціації журналістів повідомили про затримання близько 25 представників ЗМІ, 20 з яких були відпущені.

У попередні дні в різних містах Білорусі було заарештовано близько 300 осіб як в адміністративних, так і у кримінальних справах.

В неділю в Києві біля Посольства Білорусі в Україні відбудеться акція солідарності із затриманими білоруськими активістами. Також сьогодні в Мінську кілька сотень людей взяли участь в акції з нагоди Дня Волі, незважаючи на перешкоди з боку правоохоронців.

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